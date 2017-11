iciHaïti - Port-de-Paix : Préparatifs pour la fête de l'immaculée Conception





À Port-de-Paix (Nord-Ouest) les préparatifs de la grande fête de l'immaculée Conception qui se tiendra le 8 décembre prochain, vont de bon train.



Toutes les institutions concernées s'engagent afin de fêter d'une manière plus éclatante cette année. Beaucoup d'activités sont en cours de préparation.



Ainsi, la Délégation Départementale, sous l’égide du Jovenel Moïse, a déjà démarré en cette occasion 3 ouvrages :



- La réhabilitation du toit et le nettoyage du marche en Fer ;

- Le bétonnage de rues notamment une partie de la Rue Notre-Dame (à partir de la place Cappoix pour aboutir près de la cathédrale) et une partie de la Rue Stenio Vincent (à partir de la place Cappoix jusqu'au pont de la rivière de Port-de-Paix ;

- Le curage de la rivière de Port de Paix.



Il est à noter que ces travaux, qui sont supposés être achevés avant la 1e semaine du mois de décembre, ne sont pas les seuls que le Gouvernement compte réaliser en faveur des habitants de la commune de Port de Paix, à l'occasion de ces festivités.



IH/ iciHaïti