iciHaïti - Évènement : Grand Marché de Noël au Ritz Kinam II





Pour bien débuter la période des fêtes de fin d’année, l’équipe de « VAO Event Management » en collaboration avec Tasha Promo lancent la Première Édition du « Grand Marché de Noël », une grande foire de cadeaux qui se tiendra au Ritz Kinam II, le samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017, entre 10:00 a.m. et 9:00 p.m.



Le « Grand Marché de Noël » vise à offrir au grand public une plateforme d’achat en termes de cadeaux. De la décoration pour maison, aux vêtements,en passant par les bijoux et accessoires signés des plus grands noms de la mode en Haïti, le « Grand Marché de Noël » ambitionne de combler toutes les attentes.



Pour raviver la magie de Noël à la foire « Tasha Promo » propose « la forêt enchantée » un espace exclusivement aménagé pour les plus petits : Château gonflable, maquillage pour enfants, animation musicale, jeux et concours, et la traditionnelle photo avec le Père Noël !



Comptant déjà sur la participation massive du public, les organisateurs de l’évènement, espèrent que « Le Grand Marché de Noël » sera l’un des plus grands points d’achats de cadeaux de cette année ce qui contribuera à dynamiser le commerce local tout en offrant du rêve et de la magie aux enfants.



IH/ iciHaïti