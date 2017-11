iciHaiti - Littérature : Le Ministre Cadet, lauréat du Prix littéraire Joseph D. Charles 2017





Mercredi au local de la Bibliothèque Georges Cassera du Limbé en présence de plusieurs notables de la ville, de responsables d'universités, de professeurs et d'élèves, le Jury a décerné le Prix littéraire Joseph D. Charles 2017 à Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation National pour son livre « Dans l'enfer du paradis ». Une œuvre littéraire qui retrace la réalité haïtienne de ce merveilleux pays, Haïti, devenu un enfer par le comportement de ses habitants.



Clément Benoît II, Responsable principal de la Bibliothèque, a salué le choix du jury qui a voulu récompenser le travail de l'auteur qui en est aujourd'hui à son 25ème ouvrage abordant plusieurs genres littéraires.



Le Ministre Cadet s’est réjouit de cet honneur et invité les jeunes à s'inspirer de ce genre d'initiative et à s'investir dans la lecture et les bons choix éducatifs pour bien préparer leur avenir.



Rappelons que c’est la 16ème Édition du Prix littéraire Joseph D. Charles depuis son institution en 2002. Parmi les ex récipiendaires, on peut citer, entre autres, Yanick Lahens (2015), Lionel Trouillot (2008), Claude C. Pierre (2012), Jean Claude Fignolé (2009) et Frankétienne (2004).



IH/ iciHaïti