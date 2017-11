iciHaïti - AVIS : Secteur des jeux de Hasard, renouvellement d’autorisation





Marie Margareth Fortuné, Directrice Générale de la Loterie de l'Etat Haitlen (LEH) rappelle aux Tenanciers de Borlette et à tous ceux évoluant dans le secteur des jeux de Hasard (Casinos, gageures, jeux en ligne etc...) l'obligation qui leur est faite, en début de chaque année fiscale, de procéder au renouvellement de leur autorisation de Fonctionnement.



La LEH estime opportun de signaler qu'elle est l'unique Instance ayant droit, titre, prérogative et qualité l'habilitant à émettre les autorisations de fonctionnement.



À cet effet, la Direction Générale leur saurait gré d'entrer en contact avec les Directions Juridique et Administrative de la LEH, instantes techniques de l'institution chargées de faire le suivi de ce dossier.



Convaincue de leur sens du devoir, de leur patriotisme et leur engagement citoyen à œuvrer à l'encadrement du secteur des jeux de Hasard, la Direction Générale leur renouvelle l'assurance de sa très haute considération.



IH/ iciHaïti