iciHaïti - Justice : installation du Comité national pour l'avancement de la Justice





Jeudi à la Cour de Cassation, le Comité national pour l'avancement de la Justice a été officiellement installé.



Heidi Fortuné, le Ministre de la Justice, Me. Jules Cantave, Président de la Cour de Cassation et du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et le Sénateur Jean Renel Sénatus, Président de la Commission sénatoriale «Justice, Sécurité et Défense » sont intervenus pour insister sur l'importance de cette nouvelle structure, qui veut faire synergie avec les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre les différents fléaux qui rongent le système judiciaire entre autres : la corruption et la détention préventive prolongée.



Ont également pris part à cette cérémonie le Président de la Fédération des Barreaux d'Haiti, le Bâtonnier Stanley Gaston, le Doyen du Tribunal de Premier Instance (TPI) de la Croix des Bouquets, le Directeur des Affaires Judiciaires du Ministère de la Justice et des représentants de la Communauté internationale...



IH/ iciHaïti