iciHaïti - Tourisme : Le bicolore haïtien flotte à la deuxième Foire mondiale écotouristique en RD





Sous la Coordination du Ministère du Tourisme, des représentants de plusieurs secteurs de la vie nationale participent à la 2ème Foire mondiale écotouristique et de production, qui se tient à Jarabacoa, province de La Vega au centre de la République Dominicaine, du 16 au 26 novembre 2017.



Parmi la vingtaine de pays participants à cette édition, les haïtiens ont pu au cours de la journée inaugurale prendre part au défilé réunissant les divers acteurs organisateurs ou participants à la foire.



Mme Colombe Émilie Jessy Menos, la Ministre du Tourisme, Représentante de l'État haïtien à cette foire a expliqué les raisons pour lesquelles Haïti prend part à cette foire. Tabler sur le tourisme durable en ayant pour devise de placer l'individu au centre de l'activité touristique en soi, tirer profit des divers échanges inclus au programme sont entre autres les objectifs de la Ministre.



Par ailleurs, elle croit qu'il est important pour les deux pays partageant l'île, d'enterrer leurs conflits et de se mettre sur le même front en vue de faire face aux défis majeurs notamment dans l'écotourisme.



À cette Foire écotouristique, Haïti exposera des œuvre artisanales dans le pavillon de 120 m2 du Ministère du tourisme, participera à différentes manifestations culturelles programmées en soirées avec des groupes tels Vodoula et le Théâtre National ainsi qu’à séminaires et des Communications avec des professeurs d'université.



Les ministères de la Culture, des Affaires Sociales, du Commerce et de l’Agriculture, à travers l'Office National de l'Artisanat (ONART) aux côtés du Ministère du tourisme ont participé à la planification d’Haïti à cet évènement.



HL/ S/ HaïtiLibre