iciHaïti - Politique : Atelier de formation des cadres des ministères sectoriels

Le Ministère de Planification a réalisé ce jeudi 16 novembre, un atelier de formation sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). Cette activité, organisée en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a réuni des coordonnateurs et des cadres des ministères sectoriels ainsi que des représentants d’autres institutions étatiques tels que l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) et l’institut haïtien de Statistiques et d’Informatique (IHSI).



L’objectif de cet atelier était de préparer la mission MAPS (stratégie d’intégration, d’accélération et d’appui aux politiques) et de former des cadres des ministères aux outils nécessaires à la mise en place des ODD de manière intégrée au niveau national.



Au cours de cette réunion, chaque ministère a dressé un état des lieux de son plan stratégique sectoriel en matière de mise en œuvre des ODD. De plus, ils ont réalisé des travaux en groupes intersectoriels pour la réalisation des ODD.



Suite à cet atelier, des experts du siège du PNUD et de l’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE), en partenariat avec d’autres institutions, seront en Haïti du 4 au 8 décembre prochain pour rencontrer les ministères sectoriels afin voir comment ils peuvent, à partir du plan stratégique de développement (PSDH), aligner les ODD aux priorités du gouvernement haïtien.



