iciHaïti - Économie : Cérémonie d'ouverture des «Créateurs du changement»





Dans le cadre de la célébration de la semaine Mondiale de l’Entreprenariat qui a pris fin hier dimanche, une délégation de l’Ambassade des États-Unis a assisté à la cérémonie d’ouverture des « Créateurs du changement », qui formera 30 nouveaux jeunes entrepreneurs culturels. « C’est merveilleux de voir tant de jeunes intéressés à lancer ou à croitre leur propre entreprise et nous sommes plus qu’heureux d’être en mesure de soutenir cet effort » a déclaré l’Attachée Culturelle Adair Hamilton.



Organisé par Carline Sévère, une ancienne boursière du programme « International Visitor Leadership Program » (IVLP), ce programme comprend des ateliers sur les compétences commerciales, des visites de marché d’art, le réseautage et des consultations avec des experts. Cette initiative vise à renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs à démarrer leur propre entreprise et créer un changement économique durable pour Haïti.



