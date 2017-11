iciHaïti - Belgique : Visite du Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles





Rudy Demotte, le Ministre Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a laissé la Belgique Dimanche à destination d’Haïti pour célébrer les 20 ans de l’accord de coopération avec notre pays http://www.haitilibre.com/article-20855-haiti-politique-20-ans-de-cooperation-fructueuse-wallonie-haiti.html signé le 30 septembre 1997.



Il a été accueilli à son arrivée par le Ministre des Affaires étrangères Antonio Rodrigue. Outre plusieurs rencontres avec des responsables politiques et des acteurs culturels, la communauté française souhaite poser également avec cette visite les bases de la prochaine Commission mixte permanente entre les deux partenaires.



Au cours de son séjour qui s’achèvera jeudi, Rudy Demotte rencontrera de nombreux acteurs culturels, des membres de la société civile et lundi le Président Jovenel Moïse. Il participera également à la cérémonie d’ouverture du Festival Quatre Chemins dans la capitale Port-au-Prince, événement-phare de la vie culturelle haïtienne et découvrira le résultat du projet « Plateau Jeunes Talents » qui accompagne des artistes locaux. Rappelons que les échanges entre la communauté française de Belgique et Haït concerne principalement les domaines du théâtre, de la littérature et de la musique.



IH/ iciHaïti