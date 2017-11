iciHaïti - Culture : Premier Festival culturel d'Haïti à Mexicali





Des haïtiens vivant à Mexicali http://www.haitilibre.com/article-21654-haiti-mexique-a-tijuana-et-mexicali-pres-de-77-des-haitiens-regularises.html la capitale mexicaine de l’État de la Basse Californie (Nord-Ouest), ont organisé un festival culturel pour faire découvrir aux cachanillas (habitants de Mexicali) une partie du folklore, de la gastronomie, de l’art et de la culture d’Haïti.



Ce festival a eu lieu au Centre des Arts d'État (Ceart) situé sur la route « De los Presidentes » où était offert aux visiteurs une dégustation de plats typiques, musique, danse et exposition d'œuvres créées par des artistes haïtiens comme Nixon Lervine, arrivé au Mexique il y a maintenant plus d'un an...



Lire aussi

http://www.haitilibre.com/article-21654-haiti-mexique-a-tijuana-et-mexicali-pres-de-77-des-haitiens-regularises.html



IH/ iciHaïti