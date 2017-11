iciHaïti - Politique : Renforcement de la coopération avec la Wallonie-Bruxelles





Lundi au Palais national, le Président Jovenel Moïse, a accueilli Rudy Demotte, le Ministre Président de la Wallonie-Bruxelles en visite Haïti du 19 au 24 novembre http://www.icihaiti.com/article-22752-icihaiti-belgique-visite-du-ministre-president-de-la-federation-wallonie-bruxelles.html



En présence du Chancelier Antonio Rodrigue et du Ministre de la Planification et de la Coopération externe, Aviol Fleurant, le Chef de l’État a passé en revue la coopération bilatérale, en insistant sur un cadre de coopération qui renforce les institutions nationales en guise dapproche d’exécution de programmes et projets par de tierces entités.



Pour sa part, le Ministre-Président Demotte a souligné les liens culturels et historiques entre Haïti et la Belgique, qui partagent, en partie, des affinités linguistiques et la même devise « l’Union fait la Force ». Il a salué la résilience du peuple haïtien et a assuré que la coopération avec Haïti, a accentué les capacités de la Belgique à fournir un appui significatif en gestion de l’eau et en éducation, notamment sur les aspects technique et professionnel.



À l’issue des discussions, le Chancelier Rodrigue et le Ministre-Président Demotte ont signé une Déclaration d’intention sur les priorités de la coopération bilatérale, notamment l’éducation et l’agriculture, pour la période 2018-2023.



IH/ iciHaïti