iciHaïti - FLASH RD : Des haïtiens dénationalisés revendiquent leurs droits comme dominicain





Samedi, plus d’une centaine d’haïtiens dénationalisés en vertu de l'Arrêt 168-13 du Tribunal Constitutionnel dominicain qui définit les conditions par lesquelles un étranger peut être citoyen dominicain, ont manifesté devant le Parc Independencia à Santo-Domingo, pour revendiquer leurs droits comme dominicain.



Sous le slogan « nous sommes des dominicains et nous avons des droits » nos compatriotes nés sur le sol dominicaine de parents haïtiens http://www.haitilibre.com/article-9577-haiti-diplomatie-perte-de-nationalite-dominicaine-haiti-exprime-son-desaccord.html manifestaient pacifiquement dans une ambiance de musique traditionnelle haïtienne...



Le Dr. Robert Cabral au nom des nationaliste a déclaré que ces citoyens haïtiens provoquaient les dominicains estimant « Ces groupes haïtiens sont dirigés par des ONG européennes et d'autres organisations internationales et le gouvernement dominicain ne fait rien, n'agit pas » affirmant que cette manifestation n’avait pas été autorisée par le Ministère de l'Intérieur et de la Police, réclamant que ces manifestants soient expulsés parce que ce sont des personnes en situation migratoire irrégulière sur le territoire dominicain.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-9724-haiti-denationalisation-le-gouvernement-dominicain-accepte-la-decision-du-tribunal-constitutionnel.html



SL/ iciHaïti