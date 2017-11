iciHaïti - Cap-Haïtien : Festival culturel de Vertières





Samedi au Cap-Haïtien, dans le cadre de la commémoration des 214 ans de la Bataille de Vertières, le Ministère de la Culture à travers sa Direction Départementale Nord a organisé « le Festival culturel de Vertières ».



« Ce Festival est pour le Ministère une occasion d'offrir aux jeunes, aux formations musicales , aux troupes théâtrales, l'opportunité de contribuer au relèvement culturel du Département et de créer un bon précédent entre les acteurs et l'Institution » a expliqué Ministre de la Culture Limond Toussaint, qui a promis d'accompagner la Région Nord du pays dans la mise en place de sa stratégie culturelle.



David Toussaint, le Directeur Départemental Nord, tout en remerciant le Bureau Central du Ministère, a saisi l'occasion pour exprimé sa satisfaction de la réussite de cet événement « Je remercie le Ministre Limond Toussaint qui m'a apporté son appui inconditionnel pour renouer avec les bonnes pratiques artistiques et faire du Département du Nord la destination culturelle par excellence ».



IH/ iciHaïti