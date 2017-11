iciHaïti - Religion : Le vaudou haïtien endeuillé





Le Ministère de la Culture est profondément consterné par la nouvelle du décès dimanche 19 novembre, de Pascal Antoine Bien-Aimé, frère du serviteur de Lakou Souvenance.



« C’est avec une vive émotion que Limond Toussaint, le Ministre de la Culture a appris cette triste nouvelle. Pascal Bien-Aimé était un serviteur et conseiller loyal de ce Haut lieu de tradition religieuse du vaudou. Il a toujours défendu avec vigueur les valeurs ancestrales et son départ est une perte considérable pour notre culture, en particulier pour la religion Vaudou.



En cette pénible circonstance, le Ministre Limond Toussaint s’incline devant la dépouille de cette figure majeure du vaudou haïtien et présente ses sincères regrets au serviteur Fernand Bien-Aimé, à la famille Bien-Aimé et aux membres de Lakou Souvenance ».



IH/ iciHaïti