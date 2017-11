iciHaïti - Politique : Le Président Moïse rencontre une délégation de la Grande Loge maçonnique d'Ayiti





Mardi au Palais Nationale, le Président Jovenel Moïse, accompagné d’Antonio Rodrigue, le Ministre des Affaires étrangères et des cultes et des membres de son cabinet particulier, s’est entretenu avec une importante délégation de la Grande Loge maçonnique d'Ayiti.



Au cours de cette réunion qui s’est déroulée dans une ambiance cordiale, le Président Moïse a fait part à la délégation des principales préoccupations de son administration qui concernent 4 importants secteur : l’énergie, la maîtrise de l’eau de surface, les infrastructures et le logement.



Les représentants de la Grande Loge d'Ayiti en ont profité pour partager avec le Chef de l’État la vision et le rôle de la Grande Loge d’Ayiti au sein de la communauté haïtienne.



Le Chef de l’État qui a rassuré la Grande Loge d'Ayiti et en a appelé à la fibre patriotique de ses membres à œuvrer pour la reconstruction d’Haïti. À l'issue de cette rencontre les représentants de la grande Loge maçonnique se sont dit satisfaits des échanges.



IH/ iciHaïti