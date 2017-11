iciHaïti - Diaspora : Dany Laferrière invité d’honneur de la 6ème édition de «Radio France fête le livre»





Les 24, 25 et 26 novembre 2017, rendez-vous à la 6ème Édition de « Radio France fête le livre » placée sous le signe de l’éducation et de la francophonie avec comme invité d'honneur Dany Laferrière.



Assistez aux rencontres, lectures, débats et émissions. Attention certaines rencontres, lectures ou émissions sur réservation uniquement. Rencontrez près de 200 auteurs lors de ventes signatures.



Outre Dany Laferrière, plusieurs auteurs haïtiens seront présents, notamment Louis-Philippe Dalembert, lauréat du Prix France Bleu http://www.icihaiti.com/article-21089-icihaiti-litterature-louis-philippe-dalembert-laureat-du-prix-france-bleu.html



Découvrez toute la programmation en visitant : www.maisondelaradio.fr/radio-france-fete-le-livre-les-24-25-et-26-nov-2017



La Maison de Radio France est située au 116 Avenue du Président Kennedy à Paris dans le XVIeme arrondissement



IH/ iciHaïti