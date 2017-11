iciHaïti - RAPPEL : 14ème Édition du Festival de théâtre 4 chemins





L’édition 2017 du Festival 4 Chemins se poursuit jusqu’au 4 décembre autour du thème « Anfans san Maltretans ».



Pour ses nombreux ateliers, spectacles et performances, le Festival de théâtre présenté par l’Association 4 Chemins nous emmènera dans différents lieux : Fokal, l’Institut Français d'Haïti, Yanvalou, Le Centre d’Art, le Centre Anne-Marie Morisset, La Pléiade, Katché Bar, Carré Zemès, la Direction nationale du Livre, l’ONA, Radio télévision Caraïbes, la Résidence de l'Ambassadeur de Suisse, Villa Kalewès « Diversifier les lieux de performance est très important pour le festival afin de s’imprimer dans la ville et toucher le plus de personnes possibles » soulignent les organisateurs.



Pour cette édition, le Festival honore une troupe du milieu culturel haïtien « FOUDIZÈ THEATRE » organisatrice du prestigieux Festival interculturel de Contes « KONT ANBA TONÈL » depuis 2009.



Toute la programmation du Festival : www.fokal.org/images/nouvel_fokal/2017/Novembre_2017/Calendrier-festival-4C-2017-25-oct-derniere-version.png



IH/ iciHaïti