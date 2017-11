iciHaïti - PAP : Le Maire Youri Chevry s’intéresse aux vieillards de l’asile communal de PAP





En début de semaine, Youri Chevry le Maire de Port-au-Prince a organisé une séance de travail avec Stéphanie Auguste, la Ministre des Affaires sociales et du Travail également Ministre a.i. des Haïtiens Vivant à l’Étranger.



L’Agenda portait principalement sur la situation des vieillards de l’asile communal de Port-au-Prince ainsi que sur divers autres projets conjoints entre la Mairie et le Ministère des Affaires sociales et le MHAVE.



À l’issue de la séance, les deux responsables se sont dit satisfaits et se sont engagés à travailler ensemble pour la réalisation de différents projets conjoints dont ils feront bientôt l’annonce.



IH/ iciHaïti