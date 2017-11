iciHaïti - Santé : 152 écoles obtiennent le label «École amie de l'hygiène»





Cette semaine le Ministère de l'Éducation Nationale a procédé à la remise officielle des plaques Honneur et Mérite aux responsables de 152 écoles, réparties à travers le pays, ayant respecté les critères pour devenir « École amie de l'hygiène » http://www.haitilibre.com/article-22764-haiti-sante-cloture-du-projet-de-la-certification-des-ecoles-amies-de-l-hygiene.html



La cérémonie a été présidée par Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale, qui a salué l'engagement et la détermination de tous les acteurs à la réussite de ce projet qui arrive à terme après 2 ans http://www.haitilibre.com/article-13672-haiti-sante-l-hygiene-scolaire-au-coeur-des-preoccupations-du-ministere-de-l-education.html . « Il s'agit d'un bel exemple inter sectoriel » a souligné le Ministre qui s’est dit satisfait et encouragé des résultats obtenus. Il a invité tous les partenaires à œuvrer pour la poursuite des objectifs du programme afin que la majorité des écoles haïtiennes puisse obtenir ce label de qualité en matière de santé scolaire.



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-22764-haiti-sante-cloture-du-projet-de-la-certification-des-ecoles-amies-de-l-hygiene.html

http://www.haitilibre.com/article-13672-haiti-sante-l-hygiene-scolaire-au-coeur-des-preoccupations-du-ministere-de-l-education.html



IH/ S/ iciHaïti