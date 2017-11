iciHaïti - Politique : Les travaux de la micro-centrale électrique des Irois progressent





Vendredi, pour la 3ème fois, le Président Jovenel Moïse, s’est rendu à Les Irois, dans le département de la Grand’Anse, pour suivre l’avancement des travaux de la première micro-centrale centrale en Haïti de production d’énergie mixe : éolien, solaire et diesel http://www.haitilibre.com/article-21723-haiti-technologie-centrale-electrique-des-irois-une-premiere-au-pays.htm qui fournira de l’électricité 24/24 aux habitants des Irois et de Tiburon



Cette centrale qui exploitera 4 blocs de 36 turbines éoliennes chacune de 166 watts et un système solaire de 380 panneaux, pour une production totale combinée de 145 à 160 kilowatts, disposera d’une génératrice de secours au diesel d’une capacité de 150 Kilowatts.



Le Chef de l’État s’est dit satisfait de l’avancement des travaux, rappelant une fois encore, sa promesse de mettre en place un réseau national pour interconnecter les 10 départements du pays, affirmant que le Gouvernement s’active également à installer un programme de système solaire individuel dans les zones reculées à faible densité de population, pour permettre aux citoyens de tout le territoire national de bénéficier de l’électricité.



IH/ S/ iciHaïti