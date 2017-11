iciHaïti - Cap-Haitien : Vers la réalisation du Marché de Noël...





David Toussaint le Directeur Départemental Nord du Ministère de la Culture s'est entretenu avec Mme Fanny Léon, Coordonnatrice et Yvon Charles Médiateur Social et Culturel de l’Organisation de Gestion de la Destination Nord d'Haïti (OGDNH), sur un partenariat pour la réalisation du projet « Marché de Noël du Cap-Haïtien ».



Rappelons que le Marché de Noël est une initiative de la Direction Nord de la Culture ayant pour objectif de dynamiser le secteur artistique et culturel, de permettre aux différentes structures d'augmenter leurs revenus, de développer leur activité économique et notamment de promouvoir les œuvres locales tout au long de la période de la nativité.



IH/ iciHaïti