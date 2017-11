iciHaïti - Politique : Prélude à la tenue des États Généraux sectoriels





Dans le cadre des préliminaires des États Généraux Sectoriels, le Président Moïse multiplie les rencontres d’informations avec des secteurs clés de la société (syndicat, religion, paysan, patrons et média) avant le lancement des États Généraux Sectoriels. Guichard Doré, Conseiller spécial de la Présidence a indiqué qu’après avoir achever ces rencontres, un comité de pilotage avec des personnalités de la société civile et politique sera formé pour les États Généraux Sectoriels, précisant qu’aucune date n’avait encore été fixée.



Cette semaine, le Président Moise, a rencontré des membres de l'Association des Économistes Haïtiens et ceux de la Société haïtienne d'histoire et de géographie. Jovenel Moise leur a exposé les points de vue de son administration, ses préoccupations, ses plans, sa vision et les projets qu'il compte développer durant son quinquennat.



De leur côté, l'Association des Économistes et la Société haïtienne d'Histoire et de Géographie ont salué la démarche de l’Exécutif d'engager des consultations préalables avec tous les secteurs et ont demandé au Chef de l’État de continuer à privilégier le dialogue et de mettre en œuvre les États Généraux de la Nation en vue de recueillir les opinions de tous les secteurs.



S/ iciHaïti