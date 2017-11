iciHaïti - Santé : Importance baisse du choléra en 2017





Selon le bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires (OCHA), de janvier à octobre 2017, Haïti a enregistré 11,916 cas suspects de choléra et 118 décès contre 35,203 cas et 369 décès pour la même période de l’année 2016, soit une baisse respective de 66% et de 68%. Ces données illustrent le maintien de la tendance à la baisse du choléra grâce aux efforts des acteurs de coordination et de réponse, du système de surveillance, de la prise en charge et des campagnes de vaccination, notamment dans le grand Sud.



Toutefois, le département de l’Artibonite a notifié 60,34% des cas du mois d’octobre. Pour contrôler cette bouffée

épidémique, l’UNICEF continue d’appuyer 57 équipes au niveau national, lesquelles ont fourni des réponses rapides pour les cas suspects en partenariat avec les équipes mobiles d’intervention rapide (EMIRA) du MSPP. D’un autre côté, l’OPS/OMS continue d’appuyer la coordination et le suivi des CTDA2 avec les directions sanitaires départementales concernées par des flambées. Un appui a également été donné par la Croix-Rouge française, partenaire de l’OPS/OMS, pour renforcer la réponse dans les structures de prise en charge. En octobre, cinq sites de prise en charge ont été appuyés dans l’Artibonite et trois dans le Centre.



Compte tenu des faiblesses structurelles du système de santé, la baisse de financement pour les acteurs médicaux constituent un risque important de persistance de la maladie, voire de reprise épidémique. A cela s’ajoute le manque de financement pour les équipes de réponse communautaire dont les effets se feront sentir dès février 2018 en l’absence de nouvelles contributions, qui génèrera une réduction massive et soudaine du nombre d’équipes.



IH/ iciHaïti