iciHaïti - Centre d'Art : Le saviez-vous ?





Lors de sa réunion annuelle à Curaçao, le Comité Régional Amérique Latine et Caraïbes du Programme Mémoire du Monde de l’UNESCO a accordé le statut de patrimoine documentaire régional au fonds d’archives du Centre d’Art d’Haïti. Ces archives, jusqu’à présent peu exploité, témoignent de l’histoire institutionnelle et artistique du Centre ainsi que son rôle prépondérant dans le développement et la diffusion de l’art haïtien localement et internationalement.



DeWitt Peters et des artistes et intellectuels haïtiens comme Albert Mangonès, Philippe Thoby-Marcelin, Georges Remponeau, Maurice Borno ou Jean Chenet ont fondé le Centre d’Art en 1944. Initialement conçue comme une école d’art non conventionnelle, l’institution suscite rapidement l’intérêt de personnalités comme Wifredo Lam, José Gómez Sicre, René d’Harnoncourt ou André Breton et devient un lieu de diffusion et de promotion de l’art haïtien.



Le Centre d’Art reconnu d’utilité publique en 1947, a créé en 1945 le premier journal des arts plastiques en Haïti « Studio No 3 ». Il est également à l’ origine de la création du Musée d’Art Haïtien et des fresques murales de la Cathédrale épiscopale Sainte-Trinité de Port-au-Prince, œuvre de référence pour l’art haïtien.



Le Centre permet à la peinture « populaire » pratiquée par des artistes autodidactes, issus de milieu modestes d’être révélée au monde. Au cours des années, des artistes haïtiens notoires ont été révélés par le Centre d’Art sur la scène internationale dont Philomé Obin, Hector Hyppolite, Georges Liautaud, Antonio Joseph, Rigaud Benoit, Robert St Brice, Jasmin Joseph, Préfète Duffaut...



L’institution est un véritable carrefour de l’art où de nombreux artistes étrangers sont venus exposer entre autres : Wifredo LAM (Cuba), Jason Seley, William Calfee, Ruth Van Sickle Ford (USA), Eelco C. Leegstra (Hollande) pour ne citer qu’eux.



C’est également un lieu de rencontres et de réflexion unique en Haïti où des intellectuels, des critiques d’art et des visiteurs étrangers de renom s’y côtoient comme le Chef de file du surréalisme André Breton (France), le critique d’art José Gómez Sicre (Cuba), l’anthropologue-ethnologue Alfred Metraux, ou les écrivains Truman Capote (USA) et Jean-Paul Sartre (France).



