iciHaïti - Politique : L'Union européenne soutient les droits des enfants en Haïti





Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'Enfant, l'Union européenne a réitéré son attachement à la cause de la défense des droits des enfants. Aujourd'hui encore, des milliers enfants sont victimes de toutes sortes de violence d'ordre physique, psychologique et émotionnel, privés de protection et d'accès à une éducation de qualité, à la santé et a une alimentation adéquate.



En Haïti, l'UE a soutenu de nombreuses initiatives afin de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits des enfants. Ainsi, depuis 2011, près de 2,6 millions d’Euros ont été investis dans des projets axés sur la lutte contre les violences faites aux enfants, sur la réduction de la domesticité juvénile et sur la réduction du nombre d’enfants placés en orphelinat.



Le récent appel à proposition, lancé par l'Union Européenne en marsdernier, d'une valeur d'un million d'euros, permettra de s'attaquer à la question de la traite des enfants notamment dans les zones frontalières et au problème de la détention juvénile qui demeure un problème majeur, avec de nombreux mineurs incarcérés dans des conditions non propices à leur réinsertion socio-familiale.



