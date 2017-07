iciHaïti - Nippes : Moïse lance la Caravane du Changement





Samedi dans la commune des Barradères (Département des Nippes), le Président Jovenel Moïse, accompagné de Max Rodolphe Saint Albin, Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, des Sénateurs des Nippes, Denis Cadeau et Francenet Denius, de plusieurs Députés notamment ceux des Barradères et de Petit-Trou de Nippes, Patrick Norzéus et Claude Luc Guillaume, a procédé, au Lancement officiel de la Caravane du Changement.



Le Maire de la commune, Charles Jozy a salué l'entrée de la caravane dans sa commune ainsi que dans le département.



Le Président Moïse a demandé à la population Nippoise de collaborer avec les techniciens et d'aider à la protection des équipements mis à la disposition de la Caravane.



Le Sénateur Denis Cadeau a demandé à toutes les couches sociales des Nippes de ne pas succomber à la banalisation des activités de la Caravane et d'apporter comme l’a demandé le Chef de l’Ėtat, toute l'aide possible aux autorités des diverses instances qui participeront aux opérations.



IH/ iciHaïti