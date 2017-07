iciHaïti - Tourisme : 4e Festival des grottes à Dondon





Une équipe du Ministère du Tourisme se trouve actuellement à Dondon (Département du Nord) dans le cadre de la 4ème Édition du Festival des Grottes, qui s’achève dimanche 23 juillet et qui a accueilli jusqu’à présent, des milliers de visiteurs dans la douzaine de grottes de cette commune.



Yanick Eveillard Sanon, la Présidente du Comité organisateur du Festival, a rappelé que durant les 6 jours que dure le Festival « Des groupes musicaux de toutes tendances, des danses et autres prestations traditionnelles sans compter les excursions vers les grottes et la citadelle constituent le menu de l’édition 2017 » et que le Festival se poursuit jusqu’à dimanche.



De l’avis de la Mairesse de Dondon, Eugène Heureuse, l’organisation d’un tel festival a beaucoup d’effets positifs sur la communauté, convaincu que le tourisme est un secteur non négligeable en vue du développement de sa commune ; félicitant avec le maire adjoint Dieuseul Dugoisrand, le Ministère du Tourisme pour la campagne de sensibilisation « zafe touris se zafe tout moun » lancée début juillet https://www.icihaiti.com/article-21398-icihaiti-tourisme-lancement-de-la-campagne-zafe-touris-se-zafe-tout-moun.html



IH/ iciHaïti