iciHaïti - Santé : Collecte de sang dans la Fonction publique





La transfusion sanguine sauve toujours des vies et améliore la santé, mais bon nombre de patients haïtiens qui en ont besoin n’ont pas accès en temps voulu à du sang sécurisé. Jusqu’à présent on ne cesse d’enregistrer des décès à cause de ce manque, combien vital. Un approvisionnement suffisant et sécurisé en sang devrait faire partie intégrante de toute politique nationale de santé et de l’infrastructure sanitaire du pays.



Pour faire face à cette situation accablante, la Croix-Rouge Haïtienne et le programme National de Sécurité Transfusionnelle (PNST) ont lancé une campagne de sensibilisation dans les administrations publiques et une collecte de don du sang à l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN).



Dans le cadre de la mission, l’AAN à encourager ses employés à participer à cette grande campagne de collecte de don du sang pour sauver des vies, une action généreuse et une responsabilité citoyenne.



